Российские офицеры похитили 240 миллионов, имитируя ранения

Российские офицеры похищали выплаты по ранению военнослужащих. Им удалось украсть более 240 миллионов рублей. Об этом глава СК Александр Бастрыкин рассказал в интервью РИА Новости.

По его данным, шесть офицеров в том числе из военной полиции, сымитировали ранение 45 военнослужащих.

"Соучастники привлекаются к уголовной ответственности", - сказал Бастрыкин.

Отметим, что размер разовой выплаты участникам СВО, получившим инвалидность по ранению, в ноябре увеличили до 4 миллионов рублей. Военным, получившим тяжелые увечья и травмы, будут платить 3 млн рублей, за легкие ранения - 1 млн рублей, а в случае иных легких травм - 100 тыс. рублей.

Добавим, что с ростом размера выплат увеличилось и число поисковых запросов от россиянок с вопросом, как отправить мужа на СВО. С мая по август такие вопросы стали задавать поисковой машине Яндекса чаще в 15 раз.