В Челябинске стенка лифта и металлические конструкции упали на женщину с ребенком

В Челябинске стенка лифта и металлические конструкции упали на женщину с ребенком.

По сообщению пресс-службы регионального управления СК, накануне в лифте многоквартирного дома на восьмилетнего ребенка упала стена лифта, а на его мать обрушилась часть металлической конструкции.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и отчитаться о ходе его расследования. Управление проводит доследственную проверку по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья.

Отметим, что месяц назад Министерство строительства и ЖКХ России заявило, что стоит продлить срок работы расположенных в жилых домах лифтов, которые уже включены в программу капитального ремонта. Речь идет о продлении до февраля 2030 г.

Минстрою легче пересмотреть сроки годности лифтов, чем экстренно ремонтировать, тем более, до 2030 г. на это потребуется 400 млрд руб. Учитывая большой объем работы, министерство предлагает внести поправки в действующее регулирование – продлить срок действия этих лифтов на пять лет.

В программу включены 575 тыс. лифтов. У 64 тыс. из них срок годности истекает в феврале 2025 г., еще у 56 тыс. – в ближайшие пять лет.

Еще одна новация Минстроя - переложить расходы по замене устаревших лифтов на жильцов. Предлагается с будущего года сделать процедуру начисления взносов за капремонт дифференцированной. Собственники жилых помещений в домах, где установлены лифты, нуждающиеся в замене, будут платить больше тех, кто живет в домах без лифтов.