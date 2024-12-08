Российские военные базы в Сирии перешли в режим повышенной боевой готовности

Российские военные базы на территории Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности, сообщает пресс-служба российского МИД. По данным дипломатического ведомства, на данный момент серьёзной угрозы их безопасности нет.

В МИД сообщили, что президент Сирии Башар Асад накануне провел переговоры с некими участниками конфликта, в ходе которых принял решение покинуть пост президента и страну. Его последним президентским указанием было осуществить передачу власти мирным путем.



Россия в этих переговорах не участвовала, подчеркнули в МИД, но находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции.



Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан России, находящихся в Сирии.

