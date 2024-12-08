Московский подросток измазал какашками подъезд Мизулиной

Задержан 16-летний подросток, который вымазал фекалиями подъезд, где расположена квартира главы гильдии Безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Мальчик извинился, а его родители наказаны. Об этом сообщает Baza.

По данным канала, подростку неизвестные через Telegram пообещали $500 за эту хулиганскую выходку. Он согласился, отправился по нужному адресу, нашел указанную дверь и напакостил. Видео с результатами его действий появилось в сети, однако оплаты он так и не дождался.

Екатерина Мизулина опубликовала видео с извинениями от парня. На парня оформили административку, а отца оштрафовали за неисполнение родительских обязанностей.