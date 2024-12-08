Две мощные вспышки произошли на Солнце

Сегодня на Солнце произошли две мощные вспышки, относящиеся к классам Х и М.

Центр мониторинга солнечной активности сообщает, что в 12.06 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка X2.3. Ранее в этот день в 01.15 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3917 (S07E27) зарегистрирована вспышка M3.2 продолжительностью 13 минут.

Отметим, что группа 3917 расположена в направлении Земли, а 3912, породившая более мощную вспышку, уже отклонилась в сторону.

Х и М считаются мощнейшими классами солярных вспышек. Плазма, выброшенная в космос, достигая атмосферы Земли, может вызвать ощутимые возмущения магнитосферы, включающие геомагнитные бури и полярные сияния.