39 маленьких конькобежцев из Свердловской области отравились во время соревнования на Ямале

На Ямале около 40 детей-спортсменов отравились после соревнований конькобежцев. Пострадали подростки из Свердловской области.

По сообщению СУ СКР ЯНАО, накануне в Тарко-Сале проходили Межрегиональные соревнования по конькобежному спорту, где выступали несовершеннолетние спортсмены из Свердловской области. После чего в больницу обратилось порядка 39 детей с признаками отравления, тошноты, рвоты, некоторые ребята госпитализированы.

Проводится доследственная проверка по признакам статьи об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В рамках проведения доследственной проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства при организации питания несовершеннолетних.