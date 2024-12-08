Израильская армия перегнала танки на границу с Сирией

Израильская армия перебазировала часть сил в буферную зону около сирийской границы из-за захвата Дамаска боевиками.

"В свете событий в Сирии и в соответствии с оценкой ситуации и возможностью проникновения вооруженных людей в буферную зону, ЦАХАЛ развернул силы в буферной зоне и в нескольких локациях, необходимых для обороны. (Это сделано - ред.) с целью обеспечить безопасность поселений на Голанских высотах и ​​граждан Израиля", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Военные не намерены вмешиваться в события, происходящие в Сирии, однако танковые части усилили оборону Голанских высот. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, в ночь на воскресение боевики вошли в Дамаск, президент Башар Асад покинул Сирию в неизвестном направлении, и, возможно, его самолет был сбит. Премьер-министр правительства пошел на контакт с захватчиками и пообещал "новую эру"