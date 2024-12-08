08 Декабря 2024
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Политика За рубежом
Фото: Reuters/Amir Cohen

Израильская армия перегнала танки на границу с Сирией

Израильская армия перебазировала часть сил в буферную зону около сирийской границы из-за захвата Дамаска боевиками.

"В свете событий в Сирии и в соответствии с оценкой ситуации и возможностью проникновения вооруженных людей в буферную зону, ЦАХАЛ развернул силы в буферной зоне и в нескольких локациях, необходимых для обороны. (Это сделано - ред.) с целью обеспечить безопасность поселений на Голанских высотах и ​​граждан Израиля", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Военные не намерены вмешиваться в события, происходящие в Сирии, однако танковые части усилили оборону Голанских высот. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, в ночь на воскресение боевики вошли в Дамаск, президент Башар Асад покинул Сирию в неизвестном направлении, и, возможно, его самолет был сбит. Премьер-министр правительства пошел на контакт с захватчиками и пообещал "новую эру"

Теги: цахал, голанские высоты, танк


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Развитие сюжета:

Ранее 08.12.2024 14:30 Мск Российские военные базы в Сирии перешли в режим повышенной боевой готовности

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Ранее 08.12.2024 08:44 Мск Асад покинул Дамаск в неизвестном направлении

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