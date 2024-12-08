Политический кризис продолжается в Южной Корее

В Южной Корее продолжается политический кризис. Агентство Ренхап передает, что прокуратура расследует обвинения в госизмене в адрес президента, спикер парламента обвиняет премьер-министра в захвате власти, а министр внутренних дел страны собрался в отставку.

Сообщения Ренхап цитирует РИА Новости. Согласно этим данным, прокуратура Южной Кореи начала расследование выдвинутых против президента Юн Сок Ёля многочисленных обвинений в государственной измене и злоупотреблении властью. Об этом рассказал глава штаба по расследованию инцидента с кратковременным введением военного положения Пак Се Хён

Глава южнокорейского парламента У Вон Си обвинил главу правительства в захвате власти. "Заявления премьер-министра и правящей партии о том, что они будут вместе исполнять обязанности президента, которыми их никогда никогда не наделял, является очевидным нарушением конституции... Предлагаю правящей партии и оппозиции провести переговоры, чтобы немедленно приостановить исполнение президентом своих обязанностей и разрешить нынешнее нестабильное положение в государстве", - заявил он.

Министр внутренних дел и безопасности Южной Кореи Ли Сан Мин, являющийся близким сторонником президента Юн Сок Ёля, заявил о планах уйти в отставку, сообщило агентство Ренхап. Ли Сан Мин извинился за то, что не смог "спокойно служить гражданам и оказывать поддержку президенту". Он заявил, что полагает недопустимым продолжение вакуума власти и неразберихи, но намерен после ухода со своего поста "внести свою лепту в новый рывок свободной Республики Корея".

Ранее министр поддержал решение президента ввести чрезвычайное военное положение, которое многими критикуется как антиконституционное и незаконное. Оппозиционная "Объединенная демократическая партия" накануне инициировала импичмент против Ли Сан Мина, голосование по этому вопросу в парламенте запланировано на 10 декабря.

Напомним, ранее Демократическая партия отказалась согласовать бюджет, инициировала расследования коррупционных дел против президента, также готовился импичмент против людей президента в правительстве. В ответ президент Юн Сок Ёль объявил в стране военное положение, чтобы "искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок".

3 декабря здание парламента было заблокировано военными, однако Национальная ассамблея Южной Кореи проголосовала за отмену военного положения. Военные покинули парламент, опасаясь дальнейших обвинений в мятеже. Президент Южной Кореи сообщил, что на заседании кабмина отменит военное положение.

4 декабря министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен взял на себя ответственность за хаос, вызванный введением чрезвычайного военного положения и подал президенту заявление об отставке. В тот же день шесть оппозиционных политических партий Южной Кореи подали ходатайство об импичменте президента Юн Сок Ëля.