Вопрос о военном присутствии России в Сирии будет решаться новым правительством страны

Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что вопрос военного присутствия России в стране будет решаться новым правительством.

РИА Новости сообщает, что глава правительства Асада установил контакт с руководством боевиков, вошедших в Дамаск. Со ссылкой на Al-Arabiya агентство цитирует слова аль-Джаляли, который связался с главой террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"* Абу Мухаммадом аль-Джулани и руководством оперативного штаба боевиков.

"Он сказал, что будет продолжено предоставление услуг населению, что не будет мести и репрессий", - заявил аль-Джаляли.

"В истории Сирии начинается новый этап. Мы надеемся, что наступает эпоха плюрализма", - заявил аль-Джаляли.

Режим Башара Асада пал ночью на воскресение. Асад покинул страну на самолете, который, возможно, был сбит.