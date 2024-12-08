Самолет, на котором Асад покинул Сирию, возможно, был сбит

Ил-76, на котором президент Сирии Башар Асад пытался покинуть страну, возможно, был сбит. Об этом сообщает АиФ со ссылкой на неофициальные источники.

Якобы утром в воскресенье около базы 4-ой дивизии, где находятся зенитные ракеты, была запущена ракета. Предварительно, взрыв произошёл в населённом пункте Ас-Сувайри к западу от Хомса. "Если это правда, это означает, что самолёт был сбит, если предположить, что ракета и шумы, исходящие от неё, имеют зенитный характер", — говорится в публикации.

Напомним, ночью режим Асада пал, президент покинул Дамаск в неизвестном направлении.