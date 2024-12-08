08 Декабря 2024
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Происшествия За рубежом
Фото: Mahmoud Hassano / Reuters

Асад покинул Дамаск в неизвестном направлении

Президент Сирии Башар Асад покинул Дамаск в неизвестном направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

По данным разных СМИ, формирования боевиков укрепились в Хомсе и заходят в Дамаск. По данным государственного агентства Anadolu, опубликованным в ночь на воскресение, антиправительственные войска контролируют центр города Хомс. Ливанский телеканал Al Mayadeen утверждает, что ополченцы заняли все его районы. От Хомса до Дамаска по прямой - около 150 километров.

Интерфакс со ссылкой на арабские СМИ передает, что боевики уже в Дамаске. Такие данные передает телеканал Al Jazeera, а CNN со ссылкой на местных жителей пишет, что боевики взяли под контроль военную тюрьму "Сайдная" в пригороде Дамаска. CNN цитирует заявление антиправительственных войск, в котором говорится, что "командование военными операциями пытается захватить здание радио и телевидения, чтобы транслировать объявление о победе над Асадом".

В Дамаске слышны взрывы, об этом сообщает сирийская радиостанция Sham FM. Там же прозвучала информация, что работа аэропорта прекращена, а сотрудники эвакуированы.

Между тем, десятки людей пытаются покинуть Дамаск. По данным CNN, они устремляются к выходам на посадку, однако он-лайн порталы мониторинга полетов не показывают никаких запланированных вылетов в ближайшее время.

Премьер-министр Сирии Мохаммед Гази аль-Джаляли находится в Дамаске и готов сотрудничать, передает Интерфакс.

"Мы готовы сотрудничать с любым правительством, которое выберут сирийцы", - сказал аль-Джаляли, слова которого приводит телеканал "Аль-Маядин".

"Аль-Джазира" сообщает, что премьер также заявил, что хочет обеспечить, функционирование государственных учреждений.

"Я призываю всех мыслить рационально и думать о стране, - сказал он. -Мы протягиваем руку оппозиции, которая протянула свою руку и заявила, что не причинит вреда никому, кто принадлежит к этой стране".

Теги: башар асад, сирия, дамаск


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