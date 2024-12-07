Губернатор Астраханской области навестил выздоравливающих бойцов в госпитале Минобороны

Губернатор Астраханской области навестил бойцов, проходящих лечение и реабилитацию в военном госпитале в Ахтубинске.

Сейчас здесь после ранений восстанавливаются более 100 военнослужащих из разных регионов нашей страны.

"Парни – настоящие герои, показавшие достойный пример верности Родине", - написал в своем телеграмм-канале глава региона.

Губернатор пообщался с бойцами. Они сообщили, что условиями довольны, врачи и медперсонал максимально окружают их заботой, стараются создать домашний уют. Но, несмотря на это, многие торопятся вернуться в строй и поддержать своих товарищей.

Выписки в госпитале проходят каждую неделю, и в этом тоже большая заслуга врачей.

Игорь Бабушкин вручил сегодня отличившимся медикам медали «За заслуги перед Астраханской областью».

"Так же, как воины на передовой, они помогают приблизить Победу и сохранить нашу страну великой и свободной. От всего сердца благодарю медиков за работу! А всем бойцам желаю скорейшего выздоровления. Парни, берегите себя и помните, что мы будем всегда поддерживать вас!", - пожелал Игорь Бабушкин.