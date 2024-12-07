07 Декабря 2024
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Общество Мурманская область
Фото: citymurmansk.ru

Мурманчане на традиционных встречах в округах обратились с предложениями и просьбами по благоустройству города

На этой неделе прошли очередные встречи в округах города Мурманска, которые по поручению главы города Юрия Сердечкина регулярно проводят представители управления административных округов с жителями.

В ходе живого общения выяснилось, какие сейчас проблемы видят горожане. Так, в Октябрьском округе жители дома № 17 по Верхне-Ростинскому шоссе обратились к главе округа Елене Ширшовой с несколькими просьбами. Мурманчане просят демонтировать аварийную лестницу в районе дома № 9 по улице Кильдинская, благоустроить придомовую территорию и провести очистку от снега лестниц, также актуален ремонт проезжей части во дворах. Во встрече с жителями принял участие депутат Совета депутатов города Мурманска Александр Залесный.

(2024)|Фото: citymurmansk.ru

Заместитель начальника управления Ленинского округа Вера Павлова и депутат Совета депутатов города Мурманска Сергей Коробков встречались с жильцами дома № 14 по улице Магомета Гаджиева и рассказали, что очистка придомовой территории оставляет желать лучшего. Кроме того, они подняли вопрос о подтоплении подвала, озвучили необходимость модернизации контейнерной площадки и установки дополнительного освещения во дворе.

(2024)|Фото: citymurmansk.ru

Жители 31 и 25 домов по улице Алексея Хлобыстова имеют нарекания к работе управляющей компании, в частности, считают назревшим проведение косметического ремонта подъездов и ограждения зеленой зоны.

Жители домов № 62 и 64 по проспекту Героев-североморцев попросили помочь с установкой наружного освещения между жилыми зданиями.

Глава Первомайского округа Александр Боянжу и депутат Совета депутатов города Мурманска Максим Кукушкин общались с жильцами дома № 2 по улице Шмидта. Речь шла о возможности реконструкции старой детской площадки. Здесь горожане также оказались не довольны качеством расчистки придомовой территории от снега и обратили внимание на необходимость очистить фасад дома от надписей.

(2024)|Фото: citymurmansk.ru

Юрий Сердечкин в своем телеграмм-канале отметил, что все обращения берутся под контроль администрацией города.

И сообщил об уже проведенных по просьбам жителей мероприятиях.

(2024)|Фото: citymurmansk.ru

"Проведена расчистка тротуара с торца дома № 3 по ул. Ушакова, очищена от шин контейнерная площадка дома № 17 по Верхне-Ростинскому шоссе; установлен колясочный спуск на подъезде дома № 11 по ул. Алексея Хлобыстова", - рассказал глава города Мурманска.

И напомнил горожанам, что если у них появляются вопросы или предложения, то как раз на встречах с представителями административных округов проблемы можно и нужно обсуждать.

Теги: юрий сердечкин, мурманчане, встречи в округах, благоустройство, обращения жителей


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