"Зенит" сенсационно уступил на своем поле новичку РПЛ "Акрону"

Лидер Российской Премьер-лиги и действующий чемпион страны – петербургский "Зенит" – сенсационно уступил на своем поле тольяттинскому "Акрону", который только в этом сезоне начал играть в РПЛ.

Встреча в рамках 18-го тура чемпионата прошла сегодня в Санкт-Петербурге. Чемпион потерпел поражение от новичка со счетом 1:2. На гол гостей в исполнении Стефана Лончара ответил Андрей Мостовой. Второй мяч "Акрона" (как оказалось – победный) забил бывший игрок питерцев Артем Дзюба.

Стоит отметить, что на 55-й минуте тольяттинцы остались в меньшинстве – за вторую желтую карточку был удален Кирилл Данилин. Затем "Зенит" сравнял счет, но гол Матео Кассьерры был отменен после просмотра на VAR. Больше до конца матча результат не изменился.

Это поражение стало для команды Сергея Семака вторым подряд в чемпионате – в прошлом туре "Зенит" дома уступил самарским "Крыльям Советов". Несмотря на это, клуб из Петербурга пока остается первым в таблице, но уже скоро его может обойти занимающий вторую строчку "Краснодар". На третьем месте расположился московский "Спартак", сегодня одержавший шестую подряд победу в РПЛ.