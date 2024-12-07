Россия откроет посольство в Доминикане в 2025 году
Россия откроет свое посольство в Доминиканской Республике. Об этом заявил посол Доминиканы в РФ Рамон Алехандро Ариас Сарсуэла.
По его данным, посольство откроют уже в 2025 году.
"Но сейчас это зависит от российской стороны, более точной даты у нас пока нет", - приводит слова дипломата ТАСС.
Он также добавил, что это связано с тем, что российской стороне предстоит решить ряд технических вопросов.
Напомним, что сегодня Правительство РФ расширило перечень стран, граждане которых смогут приезжать в Россию по единой электронной визе.