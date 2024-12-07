"С Днем ангела, Екатеринбург!" - жители столицы Урала вместе встретили День святой Екатерины

3500 жителей Екатеринбурга вместе встретили День небесной покровительницы города. Сегодня столица Урала отмечает День святой великомученицы Екатерины.

Уже много лет в этот день православные верующие собираются в Свято-Троицком кафедральном соборе на Божественную литургию, а затем идут крестным ходом до часовни святой Екатерины, чтобы вместе с митрополитом Евгением приложиться к мощам святой.

«Я очень верю в то, что после окончания противостояния, после победы, в знак благодарности Богу за эту победу у нас в городе как памятник победе будет воздвигнут храм святой Екатерины», — сказал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

В этом году в богослужениях и крестном ходе поучаствовали около 3500 человек. На День святой Екатерины прибыли митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, митрополит Челябинский и Миасский Алексий, епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий, епископ Каменский и Камышловский Мефодий, епископ Златоустовский и Саткинский Петр и епископ Алапаевский и Ирбитский Сергий.

Традиционно празднование проходит при поддержке Фонда святой Екатерины.

«От всей души хочу поздравить жителей Екатеринбурга с Днем святой Екатерины. Не так много городов носит в названии имена святых, Екатеринбургу эта честь выпала, и это для нас большая радость и утешение. Желаю всем радости, любви и благополучия. С днем ангела, Екатеринбург», — сказал директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.