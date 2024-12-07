07 Декабря 2024
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Фото: фонд святой Екатерины

"С Днем ангела, Екатеринбург!" - жители столицы Урала вместе встретили День святой Екатерины

3500 жителей Екатеринбурга вместе встретили День небесной покровительницы города. Сегодня столица Урала отмечает День святой великомученицы Екатерины.

(2024)|Фото: фонд святой Екатерины

Уже много лет в этот день православные верующие собираются в Свято-Троицком кафедральном соборе на Божественную литургию, а затем идут крестным ходом до часовни святой Екатерины, чтобы вместе с митрополитом Евгением приложиться к мощам святой.

(2024)|Фото: фонд святой Екатерины

«Я очень верю в то, что после окончания противостояния, после победы, в знак благодарности Богу за эту победу у нас в городе как памятник победе будет воздвигнут храм святой Екатерины», — сказал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

(2024)|Фото: фонд святой Екатерины

В этом году в богослужениях и крестном ходе поучаствовали около 3500 человек. На День святой Екатерины прибыли митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, митрополит Челябинский и Миасский Алексий, епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий, епископ Каменский и Камышловский Мефодий, епископ Златоустовский и Саткинский Петр и епископ Алапаевский и Ирбитский Сергий.

Одна из икон святой Екатерины из коллекции Андрея Симановского, представленная Фондом святой Екатерины на выставке ИННОПРОМ(2024)|Фото: Накануне.RU

Традиционно празднование проходит при поддержке Фонда святой Екатерины.

(2024)|Фото: фонд святой Екатерины

«От всей души хочу поздравить жителей Екатеринбурга с Днем святой Екатерины. Не так много городов носит в названии имена святых, Екатеринбургу эта честь выпала, и это для нас большая радость и утешение. Желаю всем радости, любви и благополучия. С днем ангела, Екатеринбург», — сказал директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

(2024)|Фото: фонд святой Екатерины

Теги: день святой екатерины, крестный ход, фонд святой екатерины,


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