СК хочет арестовать ученика, устроившего резню в школе Краснодара

Следственный комитет будет настаивать на аресте ученика, устроившего резню в одной из школ Краснодара. Сейчас подросток задержан.

Напомним, что школьник с ножом напал на других учащихся школы №94 в Краснодаре и ранил нескольких подростков. СК возбудил два уголовных дела по статьям "Хулиганство" и "Халатность". Сейчас пострадавшие уже выписаны домой из больницы.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Краснодарскому краю, жертвами нападавшего стали двое сверстников (ранее сообщалось о трех раненых, - прим. ред.). Подозреваемый задержан и уже допрошен следователем СКР. Детали допроса в ведомстве пока не раскрывают.

"Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу", - заявили в краснодарском СК.

В рамках дела изъяты и изучаются документы, в том числе, связанные с организацией охраны школы. Как добавили в ведомстве, будет дана юридическая оценка оказанию услуг по охране учреждения.

Ранее сообщалось, что глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании резни в школе Краснодара.