Мэр Перми рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с трамваями

Глава Перми Эдуард Соснин рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с участием двух трамваев.

Напомним, авария случилась сегодня днем на пересечении улиц Уральская и Крупской. По предварительным данным, водитель одного из трамваев уснул и столкнулся с другим трамваем, который ехал впереди. Сейчас в обстоятельствах инцидента разбирается Следственный комитет.

Как сообщил Соснин в своем Telegram-канале, на данный момент движение трамваев на улицах Крупской и Уральской восстановлено. Госавтоинспекция устанавливает причины случившегося, а СК и прокуратура проводят проверки.

"Три женщины в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в медицинские учреждения, два ребенка, направленных на госпитализацию, осмотрены врачами больницы и отправлены на амбулаторное лечение. Еще 14 человек осмотрены сотрудниками "скорой помощи", им оказана необходимая медпомощь", - отметил мэр.

Эдуард Соснин поручил МУП "Пермгорэлектротранс" также провести внутреннюю проверку и пообещал держать ситуацию на личном контроле.