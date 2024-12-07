"Спартак" одержал шестую победу подряд в РПЛ

Московский "Спартак" одержал шестую подряд победу в Российской Премьер-лиге. На этот раз жертвой "красно-белых" стал "Пари Нижний Новгород".

Команды играли сегодня в столице в рамках 18-го тура РПЛ. В первом тайме счет не был открыт, но затем хозяев, что называется, прорвало, и они отправили в ворота нижегородцев три безответных мяча. Отличились легионеры: Тео Бонгонда, Манфред Угальде и Эсекьель Барко.

Победа стала для "Спартака" шестой подряд в рамках РПЛ. До этого москвичи последовательно обыграли все тот же "Пари НН", ЦСКА, "Акрон", "Локомотив" и "Краснодар". В последний раз в чемпионате "красно-белые" проигрывали 19 октября, уступив на своем поле "Краснодару".

Благодаря сегодняшней победе команда Деяна Станковича (на фото) осталась на третьем месте в таблице, но вплотную приблизилась к краснодарцам, которые находятся на второй строчке. Теперь команды разделяет всего одно очко. Лидирует в чемпионате петербургский "Зенит", которому сегодня предстоит домашний матч с "Акроном".