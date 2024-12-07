В Перми из-за уснувшего водителя столкнулись трамваи: есть пострадавшие

В субботу в Перми произошло ДТП с участием трамваев. Сейчас в обстоятельствах разбирается Следственный комитет.

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Как сообщили Накануне.RU в СК России по Пермскому краю, авария случилась днем 7 декабря на пересечении улиц Уральская и Крупской в Перми. По предварительным данным, водитель одного из трамваев уснул и допустил столкновение с другим трамваем, который ехал впереди.

В результате аварии есть пострадавшие, их точное количество сейчас уточняется. По данным СК, у всех травмы легкой степени тяжести, им оказывается медицинская помощь.

На месте работают следователи СКР. Опрашиваются очевидцы для выяснения всех обстоятельств. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз.

Как сообщил в своем Telegram-канале глава Перми Эдуард Соснин, предварительно пострадали семь человек.

"На место прибыли специалисты МУП "Пермгорэлектротранс" для выяснения причин и оперативные службы. Всем оказывается необходимая помощь", - отметил Соснин, добавив, что держит ситуацию на контроле.