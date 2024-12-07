Жительница Южноуральска отдала мошенникам миллионы рублей после знакомства в интернете

Жительница Южноуральска потеряла миллионы рублей, решив стать инвестором. Она попалась на уловки мошенников.

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Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Челябинской области, все началось с того, что 50-летняя женщина в интернете познакомилась с неким мужчиной и стала с ним общаться. Новый знакомый предложил заняться инвестированием и связал ее с "представителем инвестиционной организации".

В дальнейшем женщина следовала всем указаниям "куратора". Она оформила кредит на себя и соседку на сумму более 4 млн рублей и перевела деньги на указанные ей банковские счета. В какой-то момент соседка предположила, что это могут быть аферисты. Женщины обратились в полицию.

Силовики возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". В полиции напоминают, что нужно внимательно изучить финансовый рынок, прежде чем вкладывать свои деньги в инвестиции.

Напомним, недавно житель Первоуральска перевел мошенникам около 3 млн рублей. Он тоже хотел стать инвестором.