Хинштейн не планирует торопиться со сменой правительства Курской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, как он собирается работать во вверенном ему регионе.

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Как сообщает РИА Новости, Хинштейн отметил, что не планирует торопиться со сменой состава областного правительства.

"Буду стараться работать максимально открыто, и, будучи в том числе автором закона о госпабликах, который обязал все органы власти вести страницы в отечественных социальных сетях, безусловно, сегодня не просто должен эту норму выполнять, но и собственным примером демонстрировать, насколько она необходима как способ прямой коммуникации с жителями", - отметил врио главы региона.

Напомним, Хинштейн был назначен врио губернатора Курской области на этой неделе. Как заявлял Владимир Путин, комментируя назначение, сейчас в данном регионе востребовано кризисное управление.