Хинштейн не планирует торопиться со сменой правительства Курской области
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, как он собирается работать во вверенном ему регионе.
Как сообщает РИА Новости, Хинштейн отметил, что не планирует торопиться со сменой состава областного правительства.
"Буду стараться работать максимально открыто, и, будучи в том числе автором закона о госпабликах, который обязал все органы власти вести страницы в отечественных социальных сетях, безусловно, сегодня не просто должен эту норму выполнять, но и собственным примером демонстрировать, насколько она необходима как способ прямой коммуникации с жителями", - отметил врио главы региона.
Напомним, Хинштейн был назначен врио губернатора Курской области на этой неделе. Как заявлял Владимир Путин, комментируя назначение, сейчас в данном регионе востребовано кризисное управление.