Бастрыкин потребовал доклад о расследовании резни в школе Краснодара

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании инцидента в одной из школ Краснодара.

Ранее сообщалось, что школьник с ножом напал на других учащихся школы №94 в Краснодаре и ранил трех подростков 13, 14 и 15 лет. Нападавший был задержан. Следственный комитет возбудил два уголовных дела по статьям "Хулиганство" и "Халатность".

Как сообщили Накануне.RU в СКР, Александр Бастрыкин обратил внимание на эту ситуацию. Он поручил руководителю СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить доклад о ходе расследуемых уголовных дел.

Сегодня стало известно, что все три ученика, пострадавшие в результате резни в краснодарской школе, уже выписаны домой из больницы.