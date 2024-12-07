Астраханское новогоднее дерево представлено на фестивале «Ёлки России в Кирове»

Астраханская область принимает участие в фестивале «Ёлки России в Кирове», который пройдет в декабре 2024 – январе 2025 года. Его организатором является город Киров, удостоившийся статуса «Новогодняя столица России» в этом году.

Сегодня стартует проект «Киров – Новогодняя столица России». На главной улице города – Спасской, начнётся фестиваль «Ёлки России в Кирове». Там уже установили 89 новогодних елей из всех субъектов Российской Федерации. Каждая из них ярко отражает традиции своей области, края или республики.

Новогодняя ель, представляющая Астраханскую область, поведает гостям фестиваля о ремесленных традициях региона. Она будет украшена уникальными игрушками из чакана, лозы и текстиля.

Среди украшений: сплетённые снежинки из чакана, рождественские ангелы, лапти, народные куклы и корзинки. В дополнение к этому в коллекции также представлены текстильные игрушки – звезды, сердечки и домики с часами, которые символизируют астраханские куранты. Созданием елочных игрушек занимались мастера Дома ремёсел Астраханского областного научно-методического центра.

Фестиваль «Ёлки России в Кирове» направлен на привлечение внимания жителей страны к обычаям, традициям и культурной самобытности российских регионов.