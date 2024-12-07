Задержанного за взятку главу Дегтярска отправили под арест до февраля 2025 года
Суд избрал меру пресечения задержанному главе Дегтярска Вадиму Пильникову. Чиновник отправлен под арест и встретит новый год в СИЗО.
Накануне стало известно, что Пильникова задержали силовики. Ему вменили статью УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере". Сообщалось, что задержание прошло в Екатеринбурге, недалеко от ЖК "Крылов" по улице Татищева. Подчиненный Пильникова якобы вручил ему автомобиль Audi Q6, стоимость которого превышает 10 млн рублей, за "непринятие мер контроля и реагирования".
Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, сегодня Первоуральский городской суд избрал меру пресечения Вадиму Пильникову. Глава Дегтярска заключен под стражу. Срок ареста – до 5 февраля 2025 года.
"Постановление вступит в силу через трое суток, если не будет обжаловано сторонами", - добавили в облсуде.