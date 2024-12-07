Губернатор поздравил депутатов Думы Астрахани с 30-летием городского парламента

Накануне состоялось торжественное мероприятие, посвященное 30-летию образования Городской Думы Астрахани.

Губернатор региона Игорь Бабушкин наградил парламентариев почётными знаками, грамотами и благодарственными письмами.

Игорь Бабушкин отметил, что за эти годы Городская дума стала важным институтом в системе местного самоуправления, а также площадкой для диалога, где главным принципом было и остается служение интересам людей.

Депутатским корпусом города семи созывов было проведено 492 заседания и принято почти 6 тысяч решений, важных для жителей Астрахани.

Губернатор отметил особый вклад в развитие парламентаризма тех, кто стоял у истоков создания Думы. Отдельно он поблагодарил депутатов, которые активно участвуют в сборе и доставке гуманитарной помощи бойцам в зоне СВО.

«Необходимо продолжать слаженное взаимодействие в интересах астраханцев, оставаться открытыми для новых инициатив, и главное – всегда слышать наших граждан», – подчеркнул глава Астраханской области.