В российское законодательство внесут изменения для перехода на клинические рекомендации

Переход на систему клинических рекомендаций в здравоохранении России приведет к изменениям в законодательстве. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Нам предстоит внести ряд дополнительных изменений в законодательство, связанных с переходом на оказание медицинской помощи на основе клинических рекомендаций", - заявил Мурашко.

Как напоминает "Интерфакс", с 1 января 2025 года медорганизациям предстоит перейти к оказанию помощи пациентам на основе клинических рекомендаций. В медицинском сообществе звучат опасения, что в случае проблем с выполнением рекомендаций клиники и врачи будут нести ответственность – в том числе административную и уголовную.

Ранее сообщалось, что Минздрав России планирует изменить порядок формирования больничных.