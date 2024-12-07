На строящийся в Астрахани храм Александра Невского установили крест

Накануне на купол строящегося в Астрахани храма святого благоверного князя Александра Невского был установлен крест. Знаковое событие приурочили ко Дню памяти святого, который прославляется Русской Православной Церковью 6 декабря. На молебне, проведённом по этому случаю, присутствовал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Митрополит Астраханский и Камызякский Никон совершил молитвенный чин на поставление креста на купол храма. Как и купол, который установили в минувший вторник, крест выполнен из нержавеющей стали и покрыт нитрид титаном золотого оттенка. Покрытие долговечное, легко переносит агрессивное воздействие природной среды.

Сейчас на объекте завершили кирпичную кладку и монолитные работы. Продолжается отделка внешних фасадов светлым камнем, монтаж инженерных сетей, дизайнеры разрабатывают проекты внутреннего убранства.

Высота храма 36 метров, в нём единовременно смогут участвовать в богослужениях до 200 прихожан. На территории также возводят здание, где разместят крестильную, звонницу и воскресную школу.