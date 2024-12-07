Расширен перечень стран, граждане которых смогут ездить в РФ по единой электронной визе

Правительство РФ расширило перечень стран, граждане которых смогут приезжать в Россию по единой электронной визе.

Соответствующее распоряжение подписал глава Правительства Михаил Мишустин. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе кабмина, в перечень добавлены Барбадос, Бутан, Зимбабве, Иордания, Кения, Папуа – Новая Гвинея, Сент-Люсия, Тонга, Тринидад и Тобаго, Туркменистан, а также Эсватини.

Этим же распоряжением Мишустина из перечня были исключены Сербия и Андорра. С этими государствами заключены двусторонние соглашения о взаимных безвизовых поездках. Как уточнили в кабмине, таким образом, теперь в перечень входят 64 государства.

Справка

Механизм выдачи электронных виз в РФ стартовал 1 августа 2023 года. Они оформляются на портале МИД России для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок. Для получения электронной визы не требуется приглашений, брони в отеле или других документов о цели путешествия. Оформление занимает не более четырех дней, детям до шести лет делают визу бесплатно.