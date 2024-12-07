07 Декабря 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: В.Н. Горелых

Рванувшие новогодние петарды разнесли квартиру блогера в Сухом Логу

Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента с мощным хлопком петард в одной из квартир по улице Гагарина в уральском городе Сухой Лог. Об этом Накануне.RU рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых.

По его сведениям, ЧП произошло 6 декабря. В результате в жилище оказалось выбито окно, а хозяин, 39-летний шихтовщик местного коммерческого предприятия, был госпитализирован в специализированную клинику Екатеринбурга с травмами глаза и руки. Врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь. У потерпевшего, по предварительным данным, с прошлого года дома хранились петарды. Они, якобы, пришли в негодность и усохли.

ЧП с петардой в квартире в Сухом Логу(2024)|Фото: В.Н. Горелых

"Владелец пиротехники, ранее судимый в 2013 году по статьям 226 и 234 УК РФ, увлекающийся, кроме всего прочего, еще и съемками роликов для собственного видеоканала, решил разобрать петарды с целью восстановления их рабочего состояния, используя при этом соответствующий контент из интернета и клеевой пистолет. Однако эксперимент не удался и в определенный момент "салют" сдетонировал. В итоге вдребезги разлетелось окно квартиры, расположенной на первом этаже четырехэтажного четырехподъездного кирпичного дома", - сообщил полковник Горелых.

ЧП с петардой в квартире в Сухом Логу(2024)|Фото: В.Н. Горелых

Он отметил, что супруга пиромана и их сын 2023 года рождения в этот момент отсутствовали, поэтому не пострадали, равно как и другие жильцы дома. Эвакуация людей не потребовалась.

"Пять упаковок петард и различные приспособления, обнаруженные сыщиками территориального ОВД при осмотре места происшествия, изъяты и направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД области. По итогам проверочных мероприятий сотрудники полиции примут обоснованное процессуальное решение в отношении "блогера", - добавил Валерий Горелых.

ЧП с петардой в квартире в Сухом Логу(2024)|Фото: В.Н. Горелых

С учетом приближающихся длительных новогодних каникул пресс-секретарь свердловской полиции напомнил о необходимости соблюдения мер безопасности и взрослыми, и детьми при обращении с пиротехническими изделиями.

"Неправильное обращение с "хлопушками" может привести даже к трагедии, связанной, в том числе, с ампутацией конечностей, разрушением или возгоранием собственного или чужого имущества. Не рискуйте напрасно", - призвал уральцев полковник Горелых.

Напомним, в октябре в Сухом Логу произошел хлопок газа в жилом доме. Сообщалось, что к ЧП могло привести самовольное подключение к газовой системе.

Теги: петарды, хлопок, полиция, Сухой Лог


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