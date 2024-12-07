В Москве задержан липовый силовик, пытавшийся дать взятку в 150 тысяч рублей

В Москве задержан липовый сотрудник МВД, который хотел дать взятку остановившему его инспектору. Возбуждено дело.

Как сообщили Накануне.RU в столичном ГСУ СКР, 5 декабря сотрудник Госавтоинспекции остановил в Москве автомобиль под управлением жителя города. В ходе проверки документов водитель предъявил инспектору удостоверение сотрудника МВД России на свое имя. Однако настоящий полицейский заподозрил, что оно поддельное, и сказал об этом водителю.

В ответ лжесиловик подтвердил, что использует поддельное удостоверение, и попытался дать инспектору взятку в 150 тысяч рублей за сокрытие преступления. Инспектор от денег отказался, после чего водитель был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Возбуждено уголовное дело об использовании поддельного служебного удостоверения и покушении на дачу взятки сотруднику полиции. Задержанный москвич доставлен в Следственный комитет, в ближайшее время ему предъявят обвинение.