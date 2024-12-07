Трамп провел телефонный разговор с Байденом

Пока еще действующий президент США Джо Байден и избранный глава Соединенных Штатов Дональд Трамп провели телефонный разговор.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC News, Трамп позвонил сам, чтобы поздравить Байдена с Днем благодарения. При этом беседа была непродолжительной и не касалась актуальной повестки.

Отмечается, что это первый раз, когда Трамп с Байденом пообщались после их встречи в Белом доме 13 ноября.

Напомним, на этой неделе Владимир Путин прокомментировал угрозы Дональда Трампа ввести пошлины против товаров из стран БРИКС.