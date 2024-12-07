Всех пострадавших в результате резни в краснодарской школе выписали домой

Все три ученика, пострадавшие в результате резни в краснодарской школе №94, отправлены домой из больницы.

"Всем пострадавшим детям врачи оказали необходимую медицинскую помощь и выписали домой на амбулаторное лечение", - сообщает "Интерфакс" со ссылкой на оперштаб региона.

Министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьева заявила, что проводится расследование ЧП.

"Ведутся следственные мероприятия по установлению всех причин произошедшего. Также будет проведено педагогическое расследование, школьникам будет оказана вся необходимая помощь, в том числе психологогическая", - отметила Воробьева в своем Telegram-канале, назвав произошедшее "чрезвычайной ситуацией".

Ранее сообщалось, что школьник с ножом напал на других учащихся школы в Краснодаре и ранил трех подростков 13, 14 и 15 лет. Нападавший был задержан. Следственный комитет возбудил два уголовных дела.