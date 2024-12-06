Оппозиция в Тбилиси девятый вечер подряд перекрыла проспект у парламента

Сторонники грузинской оппозиции в пятницу снова перекрыли проспект Руставели в центре Тбилиси около здания парламента, сообщают РИА Новости.

Это происходит уже девятый вечер подряд. В акции протеста участвует несколько сотен демонстрантов, однако продолжают прибывать новые активисты.

Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.

Двадцать шестого октября в Грузии прошли парламентские выборы, на которых с результатом в 53,93% голосов победила правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций. Кроме того, в парламент прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают итоги голосования.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции несмотря на запрет на политическую деятельность по конституции, призвала к протестам.