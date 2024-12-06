В Краснодаре возбуждены уголовные дела в связи с нападением школьника с ножом на других детей

В Краснодаре возбуждены уголовные дела в связи с инцидентом в одной из школ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Дела возбуждены по ч.2 ст.213 (Хулиганство), ч.1 ст.293 УК РФ (Халатность).

Напомним, в школе N94-Ф поселка Российского восьмиклассник, во время конфликта, перешедшего в драку, ранил ножом двух сверстников. Пострадавшие госпитализированы. Им оказывается необходимая помощь. По предварительным сведениям, угрозы их жизни не имеется, говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты краевого следственного управления. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.



