В Чувашии девять учеников школы подхватили норовирус

В Чувашии отравились девять учеников школы деревни Вотланы, сообщили Накануне.RU в администрации Аликовского района.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, у них обнаружена РНК норовируса. Сотрудниками управления отобраны пробы пищевых продуктов, воды, смывы с объектов внешней среды, обследованы сотрудники пищеблока. "Выявлены нарушения санитарного законодательства, в том числе по хранению пищевой продукции, реализации готовых блюд, соблюдению дезинфекционного режима, содержанию помещений. С 5 декабря школа находится на дистанционном обучении", - подчеркивается в сообщении.

СКР возбудил уголовное дело по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание).