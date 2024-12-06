Подросток с ножом напал на учеников школы в Краснодаре из-за песни иноагента

Школьник с ножом напал на учеников школы в Краснодаре. По данным SHOT, ранены ученики 13, 14 и 15 лет.

"Восьмиклассник пронес нож в школу номер 94 в Российском на Тверской. В здании он достал нож. Как рассказали очевидцы, одного из учеников он ранил в грудь, живот и бедро. Второго в ногу. У третьего сломан нос и выбит зуб", - говорится в сообщении.

Трех пострадавших школьников госпитализировали. Еще один парень отделался синяками, также немного зацепило девочку, стоящую рядом. Нападавший восьмиклассник задержан. Предварительно мотивом для нападения стала песня иноагента Моргенштерна*. Якобы нападавший сперва попросил выключить песню, потому что она звучала слишком громко. А когда тот отказался - достал нож.

"В школе N94-Ф поселка Российского произошел конфликт среди школьников. В результате пострадали трое учеников, они уже под наблюдением медиков. Правоохранительные органы работают на месте и разбираются в случившемся", - прокомментировали инцидент в администрации Краснодара.

* Моргенштерн - внесен в перечень иностранных агентов