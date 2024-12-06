06 Декабря 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Силовики предупредили свердловчан об активизации мошенников перед Новым годом

Свердловские силовики предупредили жителей региона о том, что накануне Нового года активизировались различные мошенники.
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Как рассказал Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сотрудники ФСБ и полиции просят проявлять особую бдительность и осторожность, когда по телефону звонят неизвестные, представляясь работниками Федеральной службы безопасности или иных государственных ведомств. В период длительных новогодних каникул различного рода аферисты, пользуясь предновогодней суетой, как правило, активизируют свою противоправную деятельность. Оперативные сводки уже буквально пестрят сообщениями от доверчивых пострадавших уральцев, добровольно пожертвовавших злоумышленникам многомиллионные суммы личных сбережений.

Криминальные колл-центры постоянно совершенствуют формы обмана людей. Человеку, к примеру, могут позвонить из "Госуслуг", "Росфинмониторинга", "Центробанка", "налоговых органов" и ошарашить сообщением, что взломан личный кабинет, что деньги со счета якобы кто-то перевел на финансирование вооруженных формирований. Затем к разговору с будущей жертвой подключается липовый чекист или следователь, который обязательно предупреждает о необходимости соблюдения конфиденциальности, так как проводится "спецоперация по изобличению аферистов".

Звонки могут быть, на первый взгляд, весьма актуальными для абонента. Одним предлагают востребованные медицинские услуги, другим – смену тарифа телефонной связи, третьим – различные компенсации или выгодные финансовые предложения и т.д. Диалог с "доброжелателем" всегда заканчивается просьбой предоставить цифровые сведения из SMS или банковской карты, продиктовав которые люди вскоре обнаруживают пропажу своих средств. Мошенники также любят представляться "Пенсионным фондом", "медицинскими учреждениями", "операторами сотовой связи" и другими.

коллаж, ФСБ, хакеры, киберпреступность, наручники(2017)|Фото: Накануне.RU

Как сообщила официальный представитель УФСБ по Свердловской области Елена Бирюкова, учитывая, что кривая преступлений в сфере IT-технологий растет, ФСБ и МВД акцентируют внимание на том, что сотрудники правоохранительных ведомств никогда не запрашивают информацию о состоянии банковских счетов, не требуют проводить операции по переводу денег, не просят называть номер карты и цифры на обратной ее стороне, и тем более никогда не задействуют граждан в расследовании уголовных дел по телефону.

"Настоятельно просим соблюдать бдительность и помнить основные правила безопасности – игнорировать входящие звонки с незнакомых номеров, не доверять информации о каких-либо действиях по вашей карте, полученной в телефонном разговоре, не сообщать персональные данные незнакомцам. Только соблюдение этих простых правил позволит снизить вероятность стать жертвой мошенников. Если столкнулись с подобными или похожими мошенническими схемами – немедленно обратитесь по линиям 02 или 112", - резюмировал пресс-секретарь свердловского Главка МВД полковник Валерий Горелых.

Теги: мошенники, Новый год, полиция, ФСБ


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