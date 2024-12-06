В Воронеже обломки сбитого ночью БПЛА упали на автомобиль

Обломки сбитого ночью над Воронежем БПЛА повредили припаркованный автомобиль. Об этом сообщил мэр Сергей Петрин в Telegram-канале.

По его словам, после проведения экспертизы собственник машины сможет получить денежную компенсацию.

По данным Минобороны РФ, в ночь с 5 на 6 декабря над Воронежской областью сбили более 14 украинских беспилотников.

Губернатор Александр Гусев сообщил, что в Острогожском районе один БПЛА упал на крышу нежилого здания, произошло возгорание. Один человек получил ранение небольшой тяжести.