Экс-глава МИД Турции Синирлиоглу стал новым генеральным секретарем ОБСЕ

Экс-глава Министерства Турции и бывший турецкий постпред при ООН Феридун Синирлиоглу стал новым генеральным секретарем ОБСЕ. Об этом заявил действующий председатель организации, глава МИД Мальты Ян Борг

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Мария Телалиан теперь глава Бюро по демократическим институтам и правам человека, Кристоф Камп - верховный комиссар организации по делам нацменьшинств, Ян Брату стал представителем по вопросам свободы СМИ.

"Поздравляем новое руководство ОБСЕ. Феридун Синирлиоглу (Турция) - генеральный секретарь. Мария Телалиан (Греция) - глава Бюро по демократическим институтам и правам человека, Кристоф Камп (Нидерланды) - верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств, Ян Брату (Норвегия) - представитель по вопросам свободы СМИ", - написал Борг на своей странице в Х.