Экс-глава МИД Турции Синирлиоглу стал новым генеральным секретарем ОБСЕ
Экс-глава Министерства Турции и бывший турецкий постпред при ООН Феридун Синирлиоглу стал новым генеральным секретарем ОБСЕ. Об этом заявил действующий председатель организации, глава МИД Мальты Ян Борг
Мария Телалиан теперь глава Бюро по демократическим институтам и правам человека, Кристоф Камп - верховный комиссар организации по делам нацменьшинств, Ян Брату стал представителем по вопросам свободы СМИ.
"Поздравляем новое руководство ОБСЕ. Феридун Синирлиоглу (Турция) - генеральный секретарь. Мария Телалиан (Греция) - глава Бюро по демократическим институтам и правам человека, Кристоф Камп (Нидерланды) - верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств, Ян Брату (Норвегия) - представитель по вопросам свободы СМИ", - написал Борг на своей странице в Х.