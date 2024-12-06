Бастрыкин потребовал доклад о сексуальном насилии над учеником одной из школ Среднего Урала

Глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о сексуальном насилии над учеником одной из школ Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

О каком именно инциденте идет речь, не раскрывается. Пока известно только о расследовании дела по ст. 132 УК РФ (действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему), а также о том, что подвергали издевательствам школьника другие подростки.

"Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.

Напомним, что Бастрыкин также заинтересовался информацией об избиении ученика педагогом в школе Орджоникидзевского района Екатеринбурга. Якобы школьник срывал урок, включая музыку на телефоне, за что получил удар по лицу.