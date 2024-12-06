Власти Югры ужесточат миграционную политику

В следующем году в Югре будет расширен перечень отраслей, где запрещено работать иностранцам. Об этом рассказал губернатор Югры Руслан Кухарук во время общения с жителями округа в прямом эфире.

Губернатор отметил, что идет работа по контролю за людьми, приезжающими из-за границы, ужесточаются меры, чтобы не допустить тех, кто представляет опасность лоя общества и может нарушить закон. По словам Кухарука, количество мигрантов в Югре снизилось на 13%.

"По всей стране вопрос миграционной политики обсуждается очень остро. Всегда обращается внимание на количество правонарушений, совершенных лицами-иностранцами. Мы видим, что идет серьезная работа в части контроля за въезжающими, ужесточаются меры, чтобы не допустить на территорию РФ тех граждан, которые представляют угрозу и опасность для жизни и здоровья граждан, нарушения государственности", - заявил он.

Обновляться список закрытых для гостей из-за рубежа отраслей будет по тем направлениям, где можно обойтись без иностранной рабочей силы. При этом, речь не идет о высококвалифицированных специалистах - тут сотрудничество будет продолжено. Иностранные студенты по-прежнему смогут учиться в вузах Югры.