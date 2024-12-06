06 Декабря 2024
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Общество Мурманская область
Фото: t.me/serdechkin51

Подарить счастье детям смогут мурманчане - стартовала благотворительная акция

"Дарить подарки к Новому году, пожалуй, одно из самых приятных занятий для всех, кто открыт душой и готов приносить радость ближним. Особенно, если получателями сюрпризов становятся дети", - написал в своем телеграмм-канале глава города Мурманска Юрий Сердечкин.

И отметил, что у мурманчан такая возможность есть.

Ежегодно в регионе организовывается целый ряд благотворительных акций: «Елка желаний», «Коробка храбрости», «Новогоднее чудо» и «Подари детям счастье».

Акция «Подари детям счастье», организованная МАУ МП «Объединение молодежных центров», стартовала сегодня в Мурманске уже в восьмой раз. В прошлом году северяне приготовили для юных жителей города более 1000 новогодних сюрпризов.

Стоит напомнить, что жители заполярной столицы могут принести в любой из центров, где проходит сбор, куклы и машинки; канцелярские принадлежности; конструкторы; картины по номерам; наборы для шитья; фартуки и нарукавники для рисования; настольные игры; аргамаки и ватрушки для катания; наборы для творчества и другие подарки.

Затем мурманские волонтеры передадут все собранные вещи нуждающимся детям накануне Нового года.

(2024)|Фото: t.me/serdechkin51

"Все собранные новогодние подарки отправим ребятам, находящимся в Мурманском центре социальной помощи семье и детям, а также маленьким пациентам, проходящим длительное лечение в медицинских учреждениях города", - сообщил Юрий Сердечкин.

(2024)|Фото: t.me/serdechkin51

Сбор новогодних подарков будет проходить вплоть до 26 декабря принести свой подарок можно под елочку в любой из молодежных центров города-героя.

Теги: юрий сердечкин, подарки к новому году, мурманчане, молодежные центры


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