Мэр Екатеринбурга о праздновании Нового года: "Пышных торжеств не будет"

В Екатеринбурге не планируется больших торжеств в честь предстоящего Нового года. Об этом заявил глава города Алексей Орлов.

Как сообщил мэр в своем Telegram-канале, "больших пышных торжеств не будет", однако для детей предусмотрена "особая культурная программа".

"Пригласим на бесплатные новогодние елки детей, чьи родители выполняют задачи в зоне специальной военной операции, детей-сирот, деток из многодетных семей и тех, кто остался без попечения родителей. Семьи обязательно поддержим, а ребятам подарим настроение праздника и новогоднего волшебства", - отметил Орлов.

Он также добавил, что к Новому году иллюминации будут установлены более чем на 10 тысячах объектов – торгово-развлекательных центрах, кафе, магазинах, соцучреждениях, стройплощадках, парках, дворах и других локациях.

Напомним, проведенный недавно опрос показал, что большинство компаний Екатеринбурга устроят новогодние корпоративы в нынешнем году.