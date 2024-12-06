"Бессмертный полк" в 2025 году пройдет вместе с шествием "Беларусь помнит"

Россия и Белоруссия к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне проведут объединенные шествия акций "Бессмертный полк" и "Беларусь помнит". Об этом сообщает пресс-служба Кремля в материалах к визиту президента РФ Владимира Путина в Минск.

"На утверждение Высшего госсовета Союзного государства внесен план мероприятий Союзного государства по празднованию юбилея. В качестве отдельного пункта в нем закреплено проведение в российских и белорусских городах объединенного шествия акций "Бессмертный полк" и "Беларусь помнит", - сообщает Кремль.

Напомним, в России традиционного организованного шествия "Бессмертного полка" в 2023 и 2024 года не проводили из соображений безопасности. Акция прошла в разных форматах, к примеру, можно было разместить портрет ветерана на окне дома, автомобиле, одежде или бейдже. Россияне также могли поделиться историями своих героев в соцсетях. В каком формате пройдет "Бессмертный полк" в следующем году, организаторы пока не сообщали.