Футбольному клубу ЦСКА нельзя регистрировать новых спортсменов до лета 2026 года

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) запретила московскому ЦСКА регистрировать новых футболистов до лета 2026 года. Причина этого пока неизвестна. Такой же запрет ввели в отношении подмосковных "Химок".

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

По его словам, решение ФИФА приняли из-за дела нигерийского полузащитника Чидеры Эджуке. Он осенью 2022 года пожаловался из-за невыплаты ЦСКА более трех миллионов долларов.

29 ноября стало известно, что ФИФА запретила ЦСКА регистрировать новых игроков. Запрет распространяется на три ближайших трансферных окна и связан с выплатой нидерландскому "Херенвену" за трансфер нигерийского нападающего Чидеры Эджуке.