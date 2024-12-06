06 Декабря 2024
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Политика Тюменская область Уральский ФО
Фото: kirovreg.ru

Тюменскую область с рабочим визитом посетили зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко и министр науки Валерий Фальков

Сегодня с рабочим визитом в Тюменскую область приехал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Вместе с губернатором Александром Моором и министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым открыли Центр пилотирования полиолефиновых технологий на нефтегазохимическом комплексе "ЗапСибНефтехим" в Тобольске.

Эта научно-исследовательская площадка имеет важное значение для отрасли. Центр – точная копия производственных мощностей предприятия, уменьшенная в сотню раз. Уникальная инфраструктура сочетает в себе сразу 12 технологий получения полипропилена и полиэтилена в России. Наработки исследователей, которые сделаны в лаборатории, здесь будут доводить до промышленного масштаба. Будут создавать новые продукты и технологии получения базовых полимеров.

"Уже сейчас на Тобольской промышленной площадке производится каждая вторая тонна полипропилена и полиэтилена от общероссийского объема. СИБУР для Тюменской области остается надежным и стратегическим партнером. Наше сотрудничество продолжается 17 лет. Общая накопленная стоимость инвестпроектов компании за это время составила около триллиона рублей. Сумма колоссальная!Поблагодарил руководство холдинга за выбор Тюменской области для размещения научно-исследовательского центра. Его появление ещё больше укрепит научно-технологический потенциал региона. Мы ценим это доверие. Готовы и дальше поддерживать СИБУР в реализации совместных проектов", - заявил губернатор Моор.

Теги: Чернышенко, Фальков, зампред, визит в Тюмень, министр


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