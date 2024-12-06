В одном самолете со Смитом и Траволтой. На Урале открылась выставка про Douglas DC-3

Сегодня в Музее авиации "Крылья Победы" в Верхней Пышме состоялось торжественное открытие новой экспозиции – "История одного Дугласа". Главным героем выставки стал один из самых массовых и надежных самолетов в истории авиации - Douglas DC-3.

Не посвященные в тему авиации могут знать этот самолет по фильму "Плохие парни" с Уиллом Смитом. И речь идет не об аналогичном Дугласе - на борт именно этого самолета и поднимался актер.

Более того, именно за этот штурвал садился Джон Траволта. Актер арендовал самолет для летной практики перед предстоящими съемками.

В этот раз гости выставки смогут не только посмотреть на воздушное судно со стороны, но и подняться на борт. Это первый случай в музее "Кралья Победы", когда посетители смогут осмотреть экспонат изнутри и почувствовать себя частью истории.

"В музее есть два популярных запроса от посетителей. Первый – все хотят знать историю экспоната: где он летал, кто им управлял, в каких исторических событиях он принимал участие. Второй запрос, который крайне редко можно реализовать, – побывать внутри самолета, – рассказывает начальник экспозиционного отдела Музейного комплекса Андрей Зимин. – Новая выставочная зона отвечает на оба запроса. Она рассказывает историю создания самолета Дуглас, о его лицензионных копиях, которые выпускали в СССР, а также ключевые факты биографии нашего борта. И сейчас мы можем сказать нашим гостям: "Добро пожаловать на борт!"

Выставка не будет носить временный характер, а станет постоянной экспозицией Музея авиации. Для гостей была воссоздана эстетика ретроаэропорта: информационные билборды, перекидное табло прилета/вылета, рекламные плакаты Аэрофлота и зарубежных авиакомпаний середины прошлого века, а также багажная лента с винтажными чемоданами. Некоторые из них открыты и наполнены вещами и ценностями, рассмотрев которые, гости выставки смогут сами придумать образ владельца багажа.

Помимо этого, на торжественное открытие позвали студентов Екатеринбургского государственного театрального института. Именно они отыгрывали роль бортпроводников, создавали видимость ремонтных и подготовительных к полету работ, а также сопровождали гостей на борт воздушного судна.

Перед поднятием на борт, гостей-пассажиров ждет знакомство с двигателем DC-3, звук мотора которого можно послушать, надев специальные наушники.

Вся история от создания компании "Douglas" до последнего полета этой модели самолета изложена на информационных табличках. Тут же посетители узнают, как производили в Советском Союзе лицензионную копию DC-3 – самолеты ПС-84 и Ли-2. Сложность состояла в переводе чертежей с американских дюймов в метрическую систему, принятую в СССР, приспособлении самолета к другой силовой установке и советским условиям эксплуатации.

Еще одной особенностью экспозиции стала панорамная площадка, позволяющая осмотреть самолет не только снизу или сбоку, как остальные, но и "с воздуха", а также подойти максимально близко к двигателям и винтам.

Оказавшись внутри, гости-пассажиры смогут сравнить комфортабельность кресел 1930-1940-х годов с современными, а также заглянуть и сфотографировать кабину пилота. В среднем на борту с экипажем из трех человек, не включая стюардесс, располагалось 21 посадочное место. За 63 года - с 1940 по 2004 годы - он выполнял разные задачи: перевозил пассажиров в Венесуэле и США, был "летающим аттракционом" для туристов и работал в Голливуде.

Самый дальний рейс, который осуществлялся на "Дугласе" - "Лондон - Сидней", длился 8 дней. Начиная с 1938 года, по этому маршруту летала голландская компания KLM, команде которой приходилось совершать за один рейс по 21 посадке для дозаправки.

На создание экспозиции ушло три года. Представленный Douglas DC-3 с 2004 по 2016 годы не эксплуатировался, а в 2018-ом был доставлен в Музей авиации в Верхнюю Пышму. Вместе с ним пришел и целый портфель документов с информацией о полетах, происшествиях, книжками по обслуживанию двигателя и листом из мануала к двигателю с масляным отпечатком руки настоящего техника. Со всеми записями также можно ознакомиться на борту самолета.

"Шли к этой выставке мы достаточно долго. В 2018 году самолет приземлился здесь, у нас, в 21-ом году открылся выставочный центр - Музей "Крылья Победы", и мы его разместили на первом этаже. Дальше стали думать по поводу концепции - как эту уникальную информацию можно подать. В 2022 году идея у нас в определенную концепцию финализировалась и мы наконец "прилетели" в точку назначения. Большая благодарность всем, кто помогал организовать эту выставку", - сказал замдиректора по экспозиционно-выставочной деятельности Вадим Вагин.

К его словам присоединилась исполнительный директор Музейного комплекса Елена Филатова, которая пожелала всем присутствующим и будущим посетителям выставки приятного полета.