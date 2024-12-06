В Екатеринбурге открыли памятник Александру I

Торжественное открытие памятника Александру I к 200-летию визита императора прошло в Екатеринбурге. Специально для этого в столицу Урала приехала представитель МИД РФ Мария Захарова, возле Храма-на-Крови собрались митрополит Евгений (Кульберг), глава города Алексей Орлов, спикер Екатеринбургской думы Анна Гурарий, а также известный телеведущий Борис Корчевников, в числе тех, кто посетил церемонию открытия, был директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев, передает корреспондент Накануне.RU.

Несмотря на холодную погоду, торжественное открытие памятника привлекло много народу. Мария Захарова выступила с пламенной речью в не менее пламенном красном одеянии. Она вспомнила не только про то, как мы победили Наполеона, но и провела аналогию, как многие в те времена ждали “антихриста” в Москве и думали, что “просвещенная Европа” идет с миром, пока столица на заполыхала в огне, и лишь это расставило все по своим местам. Захарова отметила значимость открытия памятника в наше время для России.

Согласно легенде, Александр I не умер, а решил отказаться от престола и посвятить свою жизнь искуплению грехов, став святым старцем, возможно, он посетил по дороге в Сибирь Екатеринбург и второй раз. Об этом рассказал генеральный директор канала "Спас" Борис Корчевников. По его словам, теперь очень символично, что на уральской земле в одном месте буквально смотрят друг на друга Александр I и Николай II, памятник которому также расположен на площадке перед Храмом-на-Крови.

Завтра в Свято-Троицком Кафедральном соборе пройдет архиерейская Божественная литургия, а затем состоится Крестный ход до часовни святой Екатерины, где хранятся мощи небесной покровительницы нашего города.