В Екатеринбурге выставлена на аукцион площадка КРТ на Бакинских Комиссаров

В Екатеринбурге объявлен аукцион на право комплексно развивать территорию (программа КРТ) в границах улиц Бакинских Комиссаров, Калинина и переулка Симбирского.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, начальная цена на квартал площадью 20 тысяч 996 квадратных метров составит 514 тысяч 70 рублей. Эта же сумма станет размером задатка. Шаг аукциона – 25 тысяч 703 рублей.

Сейчас на территории расположены шесть домов, построенных в конце 1940-х годов. Вместо них выигравший торги застройщик возведет новые жилые дома, детсад минимум на 100 мест, а также универсальный спортивный объект.

Кроме этого, девелопер восстановит инженерные сети, находящиеся на площадке. На реализацию проекта дано пять лет.

Напомним, что новая площадка КРТ на Бакинских Комиссаров в Екатеринбурге была утверждена в конце ноября.