06 Декабря 2024
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге выставлена на аукцион площадка КРТ на Бакинских Комиссаров

В Екатеринбурге объявлен аукцион на право комплексно развивать территорию (программа КРТ) в границах улиц Бакинских Комиссаров, Калинина и переулка Симбирского.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, начальная цена на квартал площадью 20 тысяч 996 квадратных метров составит 514 тысяч 70 рублей. Эта же сумма станет размером задатка. Шаг аукциона – 25 тысяч 703 рублей.

Сейчас на территории расположены шесть домов, построенных в конце 1940-х годов. Вместо них выигравший торги застройщик возведет новые жилые дома, детсад минимум на 100 мест, а также универсальный спортивный объект.

Кроме этого, девелопер восстановит инженерные сети, находящиеся на площадке. На реализацию проекта дано пять лет.

Напомним, что новая площадка КРТ на Бакинских Комиссаров в Екатеринбурге была утверждена в конце ноября.

Теги: КРТ, аукцион, Екатеринбург


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Ранее 26.11.2024 11:01 Мск В Екатеринбурге утверждена новая площадка КРТ на Бакинских Комиссаров

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